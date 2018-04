Der Zug war auf dem Weg an die Nordsee, er sprang in der Nacht auf Samstag zwischen dem Umschlagbahnhof und dem S-Bahnhof Riem aus den Gleisen.

Erst im vergangenen Jahr entgleiste ein ICE in Frankfurt © APA/dpa/Arne Dedert

Ein entgleister Güterzug in München hat einen Millionenschaden verursacht. Der Zug war auf dem Weg an die Nordsee, er sprang in der Nacht auf Samstag zwischen dem Umschlagbahnhof und dem S-Bahnhof Riem aus den Gleisen, wie Bundespolizei und Deutsche Bahn mitteilten. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Bahn entstanden durch den Unfall Schäden am Gleis und an der Oberleitung. Der S-Bahn-Verkehr zwischen den Bahnhöfen München-Ostbahnhof und Markt Schwaben musste daher bis Montagmittag unterbrochen werden.

Der etwa 400 Meter lange Güterzug war kurz nach Mitternacht am Umschlagbahnhof Riem gestartet und mit noch geringer Geschwindigkeit unterwegs, als er entgleiste. Ziel des mit Containern beladenen Zuges war Bremerhaven.