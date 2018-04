Facebook

Sujetbild © J.Sommer - Fotolia

Nach dem Verzehr von mit Kolibakterien belastetem Romana-Salat sind in den USA rund 100 Menschen erkrankt. Betroffen seien 98 Menschen in 22 Bundesstaaten, teilten die US-Gesundheitsbehörden am Freitag mit. 46 Betroffene mussten ins Krankenhaus, zehn von ihnen erlitten ein Nierenversagen. Es ist der schwerste Ausbruch des E.coli-Bakteriums in den USA seit zwölf Jahren.

Der belastete Romana-Salat stammt von mindestens einer Farm in Yuma im Bundesstaat Arizona. Die US-Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, keinen Romana-Salat aus Yuma oder unbekannter Herkunft zu kaufen oder zu essen.

Kolibakterien Escherichia coli (abgekürzt E. coli) – auch Kolibakterium genannt – ist ein gramnegatives, säurebildendes und peritrich begeißeltes Bakterium, das im menschlichen und tierischen Darm vorkommt. Unter Anderem auf Grund dessen gilt es auch als Fäkalindikator. Kolibakterien sind eine Ursache für das Auftreten von Durchfallerkrankungen, die gelegentlich von Erbrechen begleitet werden. Meistens dauern die Erkrankungen nicht länger als zwei Tage. Die Kolibakterien gelangen durch eigene Unsauberkeit nach dem Gang auf die Toilette auf Nahrungsmittel oder durch unsaubere Abwasserbeseitigung auch ins Trinkwasser.