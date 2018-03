Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/DON EMMERT

Es sind Szenen, die verstören. In einer Kirche in Newfoundland im US-Bundesstaat Pennsylvania versammelten sich am Mittwoch hunderte Gläubige der „World Peace and Unification Sanctuary“- Kirche, um eine Messe für das Sturmgewehr AR-15 abzuhalten. Das ist exakt jene Waffe, die bereits bei mehreren tödlichen Schießereien und Amokläufen in den USA zum Einsatz kamen.

Sowohl der Todesschütze von Las Vegas, Stephan Paddock, zielte damit auf seine Opfer, als auch der Amokläufer, der den Kindern der Sandy-Hook-Grundschule damit das Leben nahm. Zuletzt tötete auch der Amokläufer von Parkland seine Opfer damit.

Waffenanbetung: Gottesdienst für Sturmgewehr Messe für Sturmgewehr Vor einem halben Monat lief der 19-jährige Nikolaus Cruz in seiner Schule im US-Bundesstaat Florida Amok. Er tötet 17 Menschen, ehe er von der Polizei gestellt wurde. Seine Mordwaffe: Eine AR-15. (c) AP (Jacqueline Larma) Messe für Sturmgewehr Das hielt eine US-amerikanische Kirche jedoch nicht davon ab, die Waffe als Gabe Gottes zu preisen - einen halben Monat nach dem Amoklauf in Florida. (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr Der Prediger Hyung Jin Moon sagte in dem Gottesdienst, dass das Recht auf Waffenbesitz von Gott direkt gegeben sei. Er hatte deshalb die Gemeindemitglieder aufgefordert, ihre Waffen mit in den Gottesdienst zu bringen, um sie zu segnen. (c) AP (Jacqueline Larma) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr Die Frauen kleideten sich weiß für die Zeremonie, die Männer schwarz. (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr Viele trugen zudem Kronen - häufig aus Patronen gebastelt. (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr Wie die Zeitung "Chicago Tribune" berichtet, pries der Prediger Hyung Jin Moon die Waffe als den "eisernen Stab" aus der "Offenbarung des Johannes". (c) AP (Jacqueline Larma) Messe für Sturmgewehr In dieser Bibelstelle heißt es zum Beispiel: "Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater; und ich will ihm geben den Morgenstern." (c) AP (Jacqueline Larma) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) AP (Jacqueline Larma) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) Messe für Sturmgewehr (c) APA/AFP/DON EMMERT (DON EMMERT) 1/20

Während der Messe sagte der Prediger Hyung Jin Moon, dass Gott den Menschen das Recht auf das Tragen von Waffen gegeben habe. Bei der AR-15 handle es sich um „den eisernen Stab“ aus der „Offenbarung des Johannes“, so der Prediger. In der Bibelstelle hieße es: „Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit einem eisernen Stabe“.

Hyung Jin Moon ist der jüngste Sohn von Sun Myung Moon, dem Gründer der auch als Moon-Sekte bekannte Vereinigungskirche.

"Gläubige" ließen Waffen segnen

Alle Männer waren in Schwarz gekleidet, die Frauen in Weiß. Viele hatten Kronen aus Patronen am Kopf. Die meisten Anhänger der Sekte hatten alle ihre Sturmgewehre mit dabei. Viele hielten die Waffen während der Predigt ihr Gewehr in der Hand und ließen es segnen.