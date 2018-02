Facebook

Sujetbild © AP

Sechs Menschen sind in der Nacht auf Dienstag bei einem Wohnhausbrand in Tschussowoj im Ural in Russland ums Leben gekommen. Drei der Opfer seien minderjährige Kinder, teilten die Behörden nach Angaben der russischen Agenturen am frühen Dienstagmorgen mit. Weitere vier Bewohner seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die übrigen Bewohner des Hauses, von denen ein Teil über Drehleitern der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werde, erhielten Ersatzquartiere in einem nahegelegenen Hotel. Über die Brandursache lagen keine Erkenntnisse vor.