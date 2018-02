Facebook

Sujetbild © APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Ein in den Niederlanden von den eigenen Eltern entführtes sechs Monate altes Baby ist wohlbehalten in Deutschland aufgefunden worden. Der kleinen Hannah gehe es gut, teilte die niederländische Polizei am Montag mit. Sie sei am Abend in einem Ferienpark im niedersächsischen Bad Bentheim nahe der niederländischen Grenze entdeckt worden.

Den Eltern des Mädchens war die Fürsorgepflicht entzogen worden. Sie hatten das Kind am Montagmorgen auf einem Supermarktparkplatz im niederländischen Eersel gewaltsam der Pflegemutter entrissen. Die Polizei hatte daraufhin einen landesweiten Alarm ausgelöst.

Vater und Mutter seien festgenommen worden und das Kind an einem sicheren Ort, teilte die Polizei weiter mit. Die niederländischen Behörden würden die Auslieferung der Eltern beantragen und das Kind werde "so schnell wie möglich in die Niederlande zurückkehren".