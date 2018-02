Angestiftet von seiner Schwester hat sich ein Vierjähriger in Sachsen-Anhalt barfuß und im Schlafanzug hinter das Lenkrad des Familienautos gesetzt, um zum Spielplatz zu fahren.

Die Kinder hatten am frostigen Montag in der Früh in einem Ortsteil von Klötze im Altmarkkreis Salzwedel eine kurze Unaufmerksamkeit ihrer Mutter genutzt und den Autoschlüssel geschnappt.

Zunächst bewegten sich nach Angaben der Polizei nur die Scheibenwischer, rasch aber das ganze Auto. Es fuhr mit dem Vierjährigen am Steuer über einen Rasen, vorbei an einem Baum und landete auf der Straße an einem geparkten Lastwagen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei 7.000 Euro. Wie alt die Schwester ist, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.