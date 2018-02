Leicester Nach schwerer Explosion: Fünftes Todesopfer geborgen

Nach der Explosion und dem Brand in einem Wohnhaus im englischen Leicester haben Rettungskräfte ein fünftes Todesopfer aus den Trümmern geborgen.

Die Einsatzkräfte vor Ort © APA/AFP/BEN STANSALL

Mindestens fünf weitere Menschen wurden bei dem Unglück am Sonntagabend verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Die Polizei schloss nicht aus, dass weitere Menschen in den Haustrümmern gefunden werden.

Die Explosion hatte sich in einem zweistöckigen Gebäude einer Geschäfts- und Wohnstraße in der Nähe des Stadtzentrums von Leicester ereignet. Im Erdgeschoß befand sich ein Geschäft, darüber lag eine Wohnung mit zwei Geschoßen.

Nach Feuerwehrangaben gingen kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit mehrere Notrufe wegen einer Explosion und eines Brandes ein. Im Internet verbreitete Fotos und Videos zeigten ein brennendes Gebäude und Schutt und Trümmer auf der Straße. Die Explosionsursache war unklar. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei vorerst aus.

Anrainer berichteten, die Explosion sei so heftig gewesen, dass ihre Wohnhäuser gewackelt hätten. Die Feuerwehr war die ganze Nacht hindurch im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wegen des Vorfalls wurden mehrere Straßen in der Umgebung gesperrt. In einigen nahe gelegenen Haushalten fiel der Strom aus.