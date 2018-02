Facebook

Sujetbild © APA/ROBERT JAEGER

Nahe der bayerisch-tschechischen Grenze konnte der deutsche Zoll 2,5 Millionen geschmuggelte Zigaretten sowie 14 Tonnen Tabak sicherstellen. In einem aus Tschechien kommenden Sattelzug entdeckten die Beamten bei der Kontrolle an der Autobahn 6 bei Waidhaus 250 Kartons mit 12.500 Stangen Zigaretten, wie der Zoll am Montag mitteilte.

In einem Hohlraum versteckt

Die Schmuggelware war in einem Hohlraum zwischen einer doppelten Wand am Auflieger des Sattelzuges versteckt. Der verhinderte Steuerschaden beträgt nach Angaben des Zolls etwa 400.000 Euro. In einem aus Bulgarien kommenden Lastwagen fanden die Beamten 14 Tonnen Rauchtabak. Der Steuerschaden hätte hier rund 300.000 Euro betragen. Die beiden Fahrer kamen in Untersuchungshaft.