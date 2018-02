Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Denis Urubko © APA/AFP/Alpine Club of Pakistan/

Ein polnisch russischer Bergsteiger versucht in einem riskanten Alleingang, den zweithöchsten Gipfel der Welt zu besteigen. Bisher hat es noch niemand geschafft, den 8.611 Meter hohen K2 im Norden von Pakistan im Winter zu erklettern. Aber Denis Urubko (44), der als einer der besten Bergsteiger der Welt gilt, ist seit Samstag unterwegs. Wo er derzeit ist, ist unklar.

Streit im Team

Die BBC zitierte am Montag Kollegen von ihm, die sagten, er habe vermutlich eine Anlaufstelle für Kletterer auf 7200 Metern erreicht. Die anderen Mitglieder des polnischen Teams hätten die Tour am Samstag wegen schlechten Wetters abgesagt, sagte ein Sprecher des pakistanischen Alpinclubs, Karrar Haidri. Aber Urubko habe es trotzdem versuchen wollen. Die BBC berichtete von einem erhitzten Streit mit dem Team.

Urubko, der nach Medienberichten kasachische Wurzeln hat und sowohl die russische als auch die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, habe schon alle 14 Gipfel von mehr als 8.000 Metern bestiegen, sagt Karrar Haidri. 2011 war er der erste, der mit einem Freund im Winter den 8.035 Meter hohen pakistanischen Berg Gasherbrum II bestieg.

Gefährliche Rettungsaktion

Im vergangenen Monat hatten er und ein kleines Team in einer gefährlichen nächtlichen Aktion die in Not geratene französische Bergsteigerin Elisabeth Revol vom Nanga Parbat gerettet. Das Magazin "Alpin" schrieb, dass Urubko und ein polnischer Kollege sich von einem Hubschrauber auf 4.800 Metern absetzen ließen und Revol "bei zum Teil Minus 40 Grad und in unfassbarem Tempo" entgegenstiegen.

Am K2 können die Temperaturen im Winter auf minus 50 Grad fallen, sagt der bekannte pakistanische Bergsteiger Nazir Sabir. Winde könnten bis zu 150 Kilometer pro Stunde schnell werden. "Das stoppt selbst die mutigsten Bergsteiger." Alle, die es in der Vergangenheit trotzdem versucht hätten, seien - auch im Team - gescheitert.