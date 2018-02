Der Kopf war in einem Koffer in einer Wohnung gefunden worden, die der 26-Jährige in Osaka gemietet hatte.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Nach dem Mord an einer jungen Frau in Japan, von der bisher nur der abgetrennte Kopf gefunden wurde, hat die Polizei einen Mann aus den USA festgenommen. Der Verdächtige sei in Gewahrsam genommen und verhört worden, berichteten japanische Medien am Sonntag.

Ein Polizeisprecher wollte sich nicht zu dem Fall äußern. Laut dem Rundfunksender NHK geht die Polizei davon aus, dass der Kopf von einer verschwundenen Japanerin stammt. Die 27-Jährige war zuletzt Anfang Februar in Begleitung des nun verdächtigten Mannes gesehen worden.

Junge Frau als vermisst gemeldet

Der 26-Jährige aus New York, der Medienberichten zufolge im Jänner als Tourist nach Osaka gekommen war, wurde demnach bereits in der vergangenen Woche festgenommen, nachdem die Familie der jungen Frau eine Vermisstenmeldung aufgegeben hatte. Die Frau hatte Freunden erzählt, dass sie nach Osaka fahren würde, um einen Mann zu treffen, den sie über eine Dating-App kennengelernt habe. Der Mann soll den Mordvorwurf bestreiten.

Medienberichten zufolge zeigten Bilder einer Überwachungskamera, dass der Mann und die Frau gemeinsam in eine Wohnanlage in Osaka gegangen waren. Später kam der Mann mehrfach alleine mit einer großen Tasche heraus. Weitere Leichenteile wurden bisher nicht gefunden.