In einem Nobelviertel von Leipzig in Deutschland machten Beamte einen schrecklichen Fund.

Symbolbild © dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Blankes Entsetzen in Leipzig! Im noblen Waldstraßenviertel wurde am heutigen Vormittag ein totes Baby in einer Mülltonne im Hinterhof eines Hauses gefunden.

„Ob es sich hierbei um einen tragischen Unfall oder ein Verbrechen handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf gegenüber der deutschen BILD-Zeitung. Eine Obduktion sei angordnet lat Braunsdorf angeordnet sein.