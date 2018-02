Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei hat im Brüsseler Vorort Vorst mehrere Straßen abgeriegelt und Häuser durchsucht © AP

Der Hintergrund scheine ein privater Streit zu sein und es deute nichts auf einen terroristischen Hintergrund hin, sagte der Bürgermeister von Vorst, Marc-Jean Ghyssels, dem belgischen Fernsehsender RTBF.

Gegen Mittag habe ein Mann polnischer Nationalität von einem Mord erzählt, der in der Früh in Vorst verübt worden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Polizeibeamte hätten die von dem Mann genannte Adresse aufgesucht, jedoch nichts gefunden. Andere Zeugen hätten dann "Probleme" in einem Gebäude in der Nähe gemeldet, sagte die Sprecherin.

Bürgermeister Ghyssels sagte dem Sender RTBF, die Polizei gehe Berichten über Bewaffnete in einem Gebäude nach. "In einem solchen Fall werden Spezialkräfte gerufen, um zu überprüfen, was in dem Gebäude vor sich geht und ob es Bewaffnete gibt", sagte er. Schwer bewaffnete und vermummte Polizisten sperrten Straßen. Ein Hubschrauber kreiste über den Häusern.