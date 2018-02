Facebook

Das Landesgericht Düsseldorf © dpa/dpaweb

Wegen Unterstützung des IS müssen sich seit Donnerstag in Deutschland ein 22-Jähriger, der einen in Österreich in U-Haft sitzenden mutmaßlichen Terroristen bei dessen Planung eines Bombenanschlags unterstützt haben soll, und eine 17-jährige mutmaßliche Mittäterin, die nach islamischem Recht mit dem mutmaßlichen österreichischen IS-Terroristen gewesen sein soll, verantworten.

Zu Prozessbeginn vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf schloss der Staatsschutzsenat nach Gerichtsangaben die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung aus. Zur Begründung verwiesen die Richter darauf, dass es sich bei den Angeklagten um einen zur Tatzeit Heranwachsenden sowie eine Minderjährige handelt.

Nach früheren Justizangaben legt die Anklage dem 22-jährigen Kevin T. aus Neuss (Nordrhein-Westfalen) unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat zur Last. T. wurde vor gut einem Jahr in seiner Wohnung in Neuss von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen. Er soll den Terrorverdächtigen aus Wien bei dessen Anschlagsplanungen unterstützt und ihm 2016 in Neuss Unterschlupf gewährt haben.

Testweise sollen beide damals einen Sprengsatz in einem Neusser Park gezündet haben. T.s mutmaßlicher Wiener Komplize soll einen Selbstmordanschlag mit einer selbst gebauten Bombe auf Soldaten in Deutschland geplant haben, womöglich auf der US-Militärbasis in Ramstein im Bundesland Rheinland-Pfalz. K. wurde ebenfalls vor gut einem Jahr in Wien festgenommen.

Die 17-jährige Mitangeklagte in dem Düsseldorfer Prozess soll sich ebenfalls mit den Zielen des IS identifiziert haben. Sie soll den Terrorverdächtigen aus Wien Ende 2016 in Neuss nach islamischem Ritus geheiratet und ihn bei seinen Anschlagsplänen unterstützt haben. Durch den Verkauf ihres Mobiltelefons soll sie ihm Geld verschafft haben, damit dieser Bauteile für den geplanten Sprengsatz kaufen konnte.

Für den Prozess sind zunächst rund 20 weitere Verhandlungstage bis zum 11. Juni anberaumt. Die Öffentlichkeit bleibt während des gesamten Verfahrens von der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Der Wiener Prozess gegen den mutmaßlichen IS-Terroristen beginnt am 4. April.

Als mutmaßlicher Terrorist steht der 18-jährige Lorenz K. ab dem 4. April in Wien vor Gericht. Er wollte angeblich u.a. auch einen strafunmündigen Zwölfjährigen zu einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen anstiften.