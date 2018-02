Facebook

Sujetbild © APA/AFP/DOMINIQUE FAGET

Ein wütende Menschenmenge hat in Indien zwei mutmaßliche Mörder eines kleinen Mädchens aus einem Polizeiverhör gezerrt und getötet. Mehrere hundert Bewaffnete hätten am Montag eine Polizeistation im Bundesstaat Arunachal Pradesh im Nordosten Indiens beschädigt und die Verdächtigen mit Knüppeln, Hämmern und Steinen "zu Tode geprügelt", sagte am Dienstag der örtliche Polizeichef Isaac Pertin.

Auch mehrere Polizisten seien verletzt worden, sagte Pertin der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hätten die beiden Angeklagten - ein 30-jähriger und ein 25-jähriger Feldarbeiter aus einer Nachbarregion - im Verhör den Mord gestanden. Sie sollen demnach ein fünf Jahre altes Mädchen entführt und getötet haben. Die schwer entstellte Leiche des Mädchens war in der Nähe des Wohnorts der beiden Männer gefunden worden.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Indien kritisierte einen Akt der Selbstjustiz. Wer an dem Lynchmord beteiligt gewesen sei, müsse vor Gericht gebracht werden.