Rekordstrafe Kalbsleber als Obst berechnet: 208.000 Euro Geldstrafe

208.000 Euro muss ein wohlhabender Mann bezahlen, weil er an der Supermarktkasse schummelte. Er verpackte Kalbsleber in Obstsackerl.

Sujetbild © APA

Viermal packte ein Mann in einem Münchner Supermarkt Kalbsleber in ein Obstsackerl - um sie an einer Selbstbedienungskasse als billigeres Produkt abzurechnen. Im Dezember wurde der 58-Jährige in einem Geschäft im Stadtteil Haidhausen erwischt.

Nun hat ihn das Amtsgericht München zu einer Geldstrafe von 208.000 Euro verurteilt, wie das Gericht mitteilte - 260 Tagessätze von je 800 Euro. Dabei wurden monatliche Einkünfte des Mannes von mindestens 24.000 Euro zugrunde gelegt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Motiv unklar

Der Mann hatte seine Taten zugegeben. Ein Motiv für seine Diebstähle im Wert von 13 bis 47 Euro konnte er nicht nennen.

Für die Justiz ist der Ladendieb kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde unter anderem schon wegen Steuerhinterziehung zu Freiheitsstrafen und einer Geldstrafe von 400.000 Euro verurteilt.