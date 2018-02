Facebook

Weitere fünf Opfer unter Trümmern gefunden © APA/AFP/ANTHONY WALLACE

Drei Wochen nach dem Erdbeben in Taiwan sind am Sonntag die letzten beiden Todesopfer aus den Trümmern geborgen worden. Das Ehepaar aus Peking war bereits zu den insgesamt 17 Erdbebenopfern gezählt worden. Die Bergung war jedoch äußerst schwierig. Das Urlauberpaar war in der zweiten Etage des zwölfstöckigen Gebäudes verschüttet, das bei dem Erdbeben der Stärke 6,4 zur Seite gekippt war.

Bereits kurz nach dem Beben wurden die Leichen einer vermissten fünfköpfigen Familie aus der Volksrepublik gefunden. Wie Rettungskräfte zuvor mitgeteilt hatten, zogen sie auch die Leichen eines kanadisches Ehepaars aus den Trümmern des "Yunmen Cuiti Building".

Die Kanadier und die Familie aus China hatten in einem Hotel gewohnt, das in dem schwer beschädigten Komplex untergebracht war. Das Hochhaus war nach dem Beben Anfang Februar in gefährliche Schieflage geraten, weil die untersten Etagen eingestürzt waren. Das Beben der Stärke 6,0 hatte an der Ostküste große Schäden verursacht. Mehr als 270 Menschen wurden verletzt.

