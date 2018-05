Jeep bringt legendären „Golden Eagle“ zurück. Und zwar als Sonderedition zur Feier von zehn Jahren Wrangler der dritten Generation in Europa.

Der Jeep Wrangler als Sondermodell "Golden Eagle" © JEEP

Auf dem Genfer Automobilsalon Anfang März hat die Marke Jeep ja bereits die Ankunft der völlig neu entwickelten vierten Generation des Kultkraxlers Wrangler in Europa angekündigt. Aber weil bis dahin noch ein wenig Zeit verstreichen wird, legen die US-Boys derweil zur Feier der bereits zehnjährigen Erfolgsgeschichte des noch aktuellen Wrangler die Sonderedition „Golden Eagle“ wieder auf.

Ja, das Orginal stammt aus der Zeit von Burt Reynolds in „Bandit“ oder „Auf dem Highway ist die Hölle los“ – aber inzwischen kann man überdimensionale Abziehbilder von Geflügel auf der Motorhaube wieder tragen. Der CJ-7 „Golden Eagle“ der Jahre 1976 bis 1980 führte einen großen goldenen Adler spazieren, der seine Schwingen über die gesamte Breite der Motorhaube erstreckte.

Das Modell war zudem auch ein technischer Meilenstein für Jeep, weil er der erste CJ mit Automatikgetriebe war. Ebenfalls neu – und bis heute wichtiges Merkmal beim Kult-Jeep – war das abnehmbare Hardtop aus Kunststoff zusätzlich zum typischen Softtop.

Der "Golden Eagle" von 1976 Foto © JEEP

Heute ist der riesige Adler auf der Motorhaube flankiert von einem Frontgrill in Wagenfarbe mit bronze-getönten Kühlluftöffnungs- und Scheinwerfereinfassungen, 18 Zoll großen, bronzefarbenen Leichtmetallrädern, Kotflügeln in Wagenfarbe, seitlichen Aufsetzschutz-Rohren und einer schwarzen Tankklappe.

Im Innenraum dominieren Stoffsitze mit „Golden Eagle“-Logo und bronzefarbenen Ziernähten, dazu gibt es – wiederum getreu dem Vorbild – ein Dual Top mit Hardtop in Schwarz und einem bronzefarbenen Softtop. Mit von der Partie sind auch das Multimediasystem „Uconnect“ mit 6,5 Zoll großem Touchscreen sowie ein Soundsystem von Alpine.

Die Sonderedition ist als Drei- und Fünftürer mit dem 2,8 Liter großen Vierzylinder-Turbodieselmotor mit 200 PS erhältlich – jeweils mit Fünfgang-Automatikgetriebe. Die Preise für den Wrangler Golden Eagle beginnen bei 55.050 Euro.