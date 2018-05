Facebook

Der Nissan Qashqai bekommt neue, teilautonome Features © NISSAN

Sein Debüt hat Nissans Paket mit teilautonomen Features names „ProPilot“ im Leaf gegeben, jetzt rollen die Japaner die Technik auch auf den Qashqai aus. Genauer gesagt in einem neuen Version „N-Drive“ mit Automatikgetriebe Xtronic.

Doch der Reihe nach: Prinzipiell ist das Sondermodell als Handschalter oder mit Automatik sowie mit Front- oder mit Allradantrieb zu haben. Zudem lässt es sich in drei verschiedenen Ausstattungsgraden ordern.

Modellpflege: Nissan Qashqai Nissan zieht in Genf das Tuch vom modellgepflegten Qashqai. Dass er fast so aussieht wie der alte, verwundert nicht: Der Crossover ist schließlich das wichtigste Modell der Japaner, da riskiert man lieber etwas weniger. NISSAN So beschränkte man sich vor allem auf die sorgfältige Umgestaltung der Frontpartie: Neben der Modifizierung des markentypischen V-Motion-Kühlergrills unterscheidet sich das Design der Halogen- und LED-Scheinwerfer nun klarer als bisher voneinander. Optional verfügbar ist ein adaptives Lichtsystem. Überarbeitet wurde auch das Design der Tagfahrleuchten und der Rückleuchten. NISSAN Ein Hauptaugenmerk lag auf der Sicherheit: „ProPilot” nennt sich ein Fahrerassistenzsystem, das künftig im Qashqai verfügbar sein wird. NISSAN Es ermöglicht die automatische Steuerung von Lenkung, Beschleunigung und Bremsen im einspurigen Autobahnverkehr – und sorgt damit für mehr Kontrolle und Komfort in dichtem Verkehr und auch beim gleichmäßigen Cruisen. NISSAN Weiters wurde der Notbremsassistent um eine Fußgängererkennung ergänzt. Erstmals im Qashqai verfügbar ist der Querverkehrswarner, der das Unfallrisiko beim langsamen Rückwärtsfahren, etwa beim Ausparken, senkt. NISSAN Weiterhin erhältlich sind eine Verkehrszeichenerkennung, eine Müdigkeitserkennung, der Intelligente Einparkassistent, eine 360-Grad-Kamera sowie ein Totwinkel- und Spurhalte-Assistent. NISSAN Viel passiert ist auch im Innenraum: Dort finden sich nun hochwertigere Materialien sowie ein unten abgeflachtes Multifunktionslenkrad mit Mattchrom-Einsätzen und einem Vier-Wege-Regler für das Kombiinstrument, der einen intuitiven und möglichst ablenkungsfreien Zugriff ermöglicht. Leichter bedienen lässt sich dank neuer Oberfläche auch das Infotainmentsystem Nissan Connect. NISSAN Auch unter dem Blech tat sich einiges: Dank gezielter Modifikationen an Radaufhängung, Dämpfung und Lenkung verbindet der Qashqai jetzt noch besser agiles Handling mit einem komfortablen Fahrverhalten. NISSAN Apropos Komfort: Geräuschabsorbierende Materialien und das dickere Glas der Heckscheibe hindern Fahrbahn-, Motor- und Windgeräusche daran, in den Innenraum zu dringen. NISSAN Der neue Qashqai zählt dank seiner aerodynamischen Eigenschaften mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,31 zu den Besten seiner Klasse. In Verbindung mit dem 1,5-Liter-Dieselmotor belaufen sich die CO 2 -Emissionen somit auf nur 99 g/km. NISSAN 1/10

Serienmäßig sind die beheizbare Frontscheibe, die Dachreling und das Panorama-Glasdach serienmäßig. Unter der Haube werkelt der Turbodiesel 1,6 dCi mit 130 PS.

Mit Schaltgetriebe hat der Qashqai das Fahrassistenz-Paket „Pro“ an Bord, das einen autonomen Lenk-Assistenten für selbstständiges Spurhalten sowie den adaptiven Geschwindigkeits- und Abstandsassistenten umfasst. Bei den Versionen mit Automatikgetriebe ist der „ProPilot“ dann in vollem Umfang aktiv und legt noch den autonome Stau-Assistenten inklusive Stop&Go-Funktion oben drauf.