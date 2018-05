Facebook

Noch ist BMWs 8er Coupé getarnt unterwegs © BMW

Die Bayern wollen es also wirklich noch einmal wissen. Schließlich kehrt BMW im Lauf des Jahres 2018 mit dem 8er Coupé zu einer Modellreihe zurück, die beim letzten Mal nicht so recht geklappt hat. Wir erinnern uns: 1989 kam mit dem 850i ein Fahrzeug auf den Markt, das so technisch ambitioniert wie erfolglos war und weit hinter den Erwartungen zurück blieb.

In zehn Jahren konnten die Münchner gerade einmal 30.000 Stück absetzen, womit sie für die nächsten Jahre von der Luxuszweitürer-Liga erst einmal genug hatten. Aber jetzt ist alles anders – die Marke in den wichtigen Klassen bestens aufgestellt, die Kriegskasse gut gefüllt und das Image entsprechend gut, dass man sich einen erneuten Vorstoß in die Oberliga des automobilen Überflusses erlauben kann.

Jedenfalls gibt es jetzt bald wieder einen 850i – allerdings mit den Beinamen M und xDrive. Also mit der besonderen Würze der Sportabteilung und Allradantrieb. Das neue, im Coupé erstmals eingesetzte V8-Triebwerk mobilisiert 530 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 750 Newtonmetern und steht bereits bei 1800 Umdrehungen zur Verfügung. Der Achtzylinder liefert seine Kraft an eine weiterentwickelte 8-Gang-Automatik mit nochmals kürzeren Schaltzeiten.

Modellvorstellung: BMW 8er Coupé Bei sieben ist ab 2018 nicht mehr Schluss: BMW hat heute auf dem Concorso d’Eleganza in der Villa d’Este ein Showcar präsentiert, das einen Vorgeschmack auf das 8er Coupé gibt, das die Bayern 2018 auf den Markt bringen. BMW BMW-typisch formen eine große Niere, schmale Doppelscheinwerfer und große Lufteinlässe die Frontgrafik. BMW In Anlehnung an frühere Coupés sind die beiden Nierenelemente durch einen durchgehenden Rahmen miteinander verbunden. Die großen seitlichen Lufteinlässe in der Frontschürze betonen den breiten Stand auf der Straße. BMW Auch das Heck hat seine Höhepunkte: Die kraftvollen Radhäuser, die L-förmigen Leuchten, der dunkle, angedeutete Diffusor aus Carbon im unteren Bereich der Schürze oder die großen, trapezförmigen Endrohre. BMW Das Interieur fokussiert auf das Wesentliche: Alle Flächen und Linien streben in Fahrtrichtung. Für eine klare Strukturierung sorgt die Bündelung von Funktionen in Bedieninseln, beispielsweise im Center Stack, in der Mittelkonsole sowie in der Tür. BMW Während die äußere Form Sportlichkeit suggeriert, vermittelt das Interieur Exklusivität. Die Sportsitze sind schlank ausgeführt: Eine Schale aus Carbon bildet die Grundstruktur, darüber sorgt Leder für ein feines Sitzgefühl. BMW Ebenso im Lenkrad: Die Spangen aus handgeschliffenem Aluminium und die rot eloxierten Schaltpedals erinnern an den Rennsport. BMW Mit dunkelbraunem und fjordweißem Leder ist der Innenraum ausgekleidet, Akzentflächen in Carbon und handgeschliffenem Aluminium setzen bewusst Kontraste. BMW Das Tüpfelchen auf dem I sind ein facettiert geschliffener Gangwahlhebel sowie ein iDrive-Controller aus Swarovski-Glas in Rauchquarz-Optik. BMW Technische Daten? Motoren? Fahrleistungen? Gibt es noch nicht. Schließlich handelt es sich ja nur um eine Konzeptstudie. BMW 1/10

Im Modus Sport beziehungsweise Sport+ gewinnt im Vergleich zu den komfortorientierten Fahrprogrammen nicht nur die Leistungsentfaltung, sondern auch der Antriebssound spür- und hörbar an Dynamik. Die elektronisch gesteuerten Dämpfer, die Fahrstabilitätsregelung und das hecklastig abgestimmte Allradsystem werden ebenfalls angespitzt. Mit der Differenzialsperre, dem M-Fahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung und der Allradlenkung packen die Bayern ihren Oberklasseableger randvoll mit Technik.