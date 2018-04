Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die achte Generation des VW Golf VIII wird 2019 erwartet © VOLKSWAGEN

Im Herbst 2019 ist es soweit, dann soll die achte Generation des VW Golf auf der IAA in Frankfurt ihre Premiere feiern. Was er unter der Haube haben wird, hat Volkswagen kürzlich auf dem Motorensymposium in Wien verraten. Trotz der zahlreichen Kritik am Diesel halten die Wolfsburger auch weiterhin an diesem Kraftstoff fest – aus einem verständlichen Grund. Ab 2020 darf der Flottenausstoß 95 Gramm CO 2 auf pro Kilometer nicht überschreiten. Und um dieses Ziel zu erreichen, führt vorerst am Selbstzünder kein Weg vorbei. Aber auch Benzin und Erdgas sind mit von der Partie – die Strategie der Kraftstoffvielfalt bleibt.

Schauen wir uns den Diesel genauer an: Den Anfang macht der so genannte EA288 evo, die neueste Generation des Vierzylinder-TDI mit zwei Litern Hubraum. Bereits zum Verkaufsbeginn startet das Triebwerk als Mild-Hybridantrieb mit Lithium-Ionen-Batterie, 12-Volt-Riemen-Startergenerator in einem 48-Volt-Bordnetz. Das Leistungsspektrum liegt zwischen 136 und 204 PS.

Modellvorstellung: VW T-Roc VW parkt den neuen T-Roc ab November im Segment der kompakten SUV unterhalb des Tiguan ein. In der Front ist er zu erkennen an der breiten Kühlergrilleinheit mit integrierten Doppelscheinwerfern und der ausgelagerten Lichtsignatur. VOLKSWAGEN Die Linienführung wird unterstrichen von einer Chromspange, die sich von den A-Säulen über die komplette seitliche Dachlinie bis in die C-Säule hineinzieht und formal an ein Coupé erinnert. Den Offroad-Look verstärken umlaufende, dunkle Kunststoff-Applikationen. VOLKSWAGEN Der Allrounder ist das erste SUV der Deutschen, das in einer Zweifarb-Lackierung mit optisch abgesetzter Dachpartie (inkl. der A-Säulen und der Außenspiegelgehäuse) bestellbar sein wird. VOLKSWAGEN Neben der adaptiven Fahrwerksregelung und der Progressivlenkung werden auch die elektrische Betätigung der Heckklappe und das schlüssellose Schließ-und Startsystem „Keyless Access" angeboten. VOLKSWAGEN Die Cockpit ist horizontal gegliedert. Optional ersetzen volldigitale Instrumente die klassischen Rundinstrumente, die mit dem jeweiligen Infotainmentsystem im Armaturenbrett in eine von links nach rechts durchlaufende Dekorblende integriert sind. VOLKSWAGEN Je nach Ausstattung ist diese Applikation dunkel gehalten oder in einer Kontrastfarbe lackiert, die wiederum mit dem Trim der Sitze korrespondiert. Die farbigen Applikationen finden sich ausstattungsabhängig zudem in den Türverkleidungen wieder. VOLKSWAGEN Sind alle fünf Plätze besetzt, ergibt sich bei Beladung bis zur Oberkante der Rücksitzlehne ein Kofferraumvolumen von 445 Litern. Die Rücksitzlehne kann im Verhältnis 60/40 geteilt umgeklappt werden, dadurch entsteht ein Ladevolumen von bis zu 1290 Litern. VOLKSWAGEN Wie der größere Tiguan wird auch der T-Roc mit Turbomotoren – drei Benziner und drei Diesel – auf den Markt kommen. Sie gibt es in den drei Leistungsstufen 115, 150 und 190 PS. Die 115-PS-Versionen werden mit Frontantrieb und manuellem Getriebe offeriert. In Verbindung mit den 150-PS-Motoren besteht die Wahl zwischen Frontantrieb, Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen. Der 150 PS starke Benziner ist mit einem aktiven Zylindermanagement (automatische Abschaltung von zwei Zylindern) ausgestattet. Die zwei 190-PS-Motoren werden serienmäßig mit 7-Gang-DSG und 4Motion ausgeliefert. VOLKSWAGEN Alle Allradversionen bringen serienmäßig „Active Control“ und eine Fahrprofilauswahl mit, die über einen Schalter auf der Mittelkonsole bedient wird. Über ihn aktiviert der Fahrer vier übergeordnete Modi (Straße, Schnee, Offroad, Individual) und verschiedene Popup-Menüs. VOLKSWAGEN Mit der Fahrprofilauswahl lassen sich je nach Serien- und Sonderausstattung individuell die Parameter für das DSG, die Klimaautomatik, die elektromechanische Lenkung, die adaptive Dämpferregelung sowie die automatische Distanzregelung steuern. Dazu stehen die fünf Profile „Comfort", „Normal", „Sport", Eco" und „Individual" zur Verfügung. VOLKSWAGEN Einiges tut sich bei den Assistenzsystemen: Serienmäßig für alle T-Roc sind die Multikollisionsbremse, der aktive Spurhalteassistent und das Umfeldbeobachtungssystem mit Fußgängererkennung und City-Notbremsfunktion an Bord. Optional kann das SUV mit zehn weiteren Assistenzsystemen konfiguriert werden: Dazu zählen etwa die automatische Distanzregelung, Rückfahrkamera, Assistenten fürs Spurwechseln, Ein- und Ausparken oder Staufahrten. VOLKSWAGEN 1/11

Die Komponenten der Abgasnachbehandlung – mit Dieselpartikelfilter und SCR-Komponenten (NOx-Reinigung durch Harnstoffeinspritzung) wurden neu dimensioniert und in der Wirkung und Alterungsstabilität verbessert. Reibleistung, Wärmeverluste und Motorgewicht konnten verringert werden. Darüber hinaus hat Volkswagen die CO 2 -Emissionen im Vergleich zur Vorgänger-Generation um bis zu 10 Gramm pro Kilometer gesenkt. Um bis zu 9 Prozent gestiegen sind indes die Leistungs- und Drehmomentwerte.

Auch die ewige Alternative Erdgas, die seit Jahrzehnten nicht in Schwung kommt, hat VW weiterentwickelt. Der 1.5 TGI evo ist mit einem Turbolader mit variabler Turbinengeometrie ausgestattet, leistet 130 PS und verwendet wie auch der Benziner 1.5 TSI das effiziente Miller-Brennverfahren. Mit einem prognostizierten Durchschnittsverbrauch von 3,5 kg CNG pro 100 Kilometer im aktuellen und per Doppelkupplungsgetriebe geschalteten Golf soll der Turbomotor sehr wirtschaftlich sein.

Damit ergibt sich im Erdgas-Betrieb eine Reichweite von 490 Kilometern; durch das automatische Umschalten in den Benzinbetrieb vergrößert sich die Reichweite um weitere 190 Kilometer (alle Angaben jeweils NEFZ-Zyklus). Bei aller Effizienz bietet der Motor solide Leistungswerte: Bereits bei 1400 Umdrehungen stehen 200 Newtonmeter Drehmoment bereit.