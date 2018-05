Facebook

Auf Belastungstour durch den Oman: Amarok Adventure © VOLKSWAGEN

Ein interessantes Phänomen: Mitten in der Diskussion über Fahrverbote, autofreie Städte und Abgas-Manipulationen arbeitet sich mit den Pick-ups eine Fahrzeug-Spezies nach oben, die auf den ersten Blick aus der Zeit gefallen scheint. Groß, raumgreifend, mit starken Motoren bestückt. Der Pick-up wird als das praktischere SUV in einer eigenen Nische positioniert. Samt Lifestyle-Accessoires, Pkw-ähnlichem Interieur und individuell zugeschnittenen Ausstattungsvarianten (vom Reiter bis zum Tischler). Sie sind die Hulks und Thors auf unseren Straßen: mächtig, aber wohlgelitten. Alleine die Mid-Size-Pick-ups sollen ihre Verkaufszahlen weltweit bis 2026 auf über drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr steigern.

Ein Lockruf, dem fast kein Hersteller widerstehen kann. Volkswagen besitzt derzeit in seiner Gesamtheit das vielleicht schlüssigste Paket - den Amarok. Nach einer dreitägigen Abenteuertour im Oman (darunter Fins Beach am Golf von Oman, Salma Plateau im Hadjar-Gebirge, Wadi Bani Kahlid, Wüstenfahrt Mahout) kann man das durchaus in den Raum stellen. Trotz der Tatsache, dass die Autos für den Wüsteneinsatz präpariert wurden. Die Eingriffe waren - chirurgisch betrachtet - lediglich minimal-invasiv.

VW Amarok V6 Preis: ab 46.843 Euro in der Highline-Ausstattung (Allrad permanent, 8-Gang-AT). Basismodell mit 163 PS: ab 30.600 Euro.

Motor: 3-l-V6; 258 PS, 3250 bis 4500 U/min; max. Drehmoment 580 Nm, 1400 bis 3000 U/min.

Neu für 2018er Amarok ist ein V6-Diesel: 258 PS, mehr Drehmoment (580 Nm), richtig schön, mit viel Kraft - so hat der Amarok den nötigen Swing. Die 8-Gang-Automatik, die in der 258-PS-Version an Bord ist, wird von einem permanenten Allrad begleitet. Das Paket hat immer stille Reserven, selbst bei höherem Tempo. Der erste Gang kann bei der 8-Gang-Automatik auch Schleichfahrten in schwierigem Gelände, bergab ist die Bergabfahrkontrolle im Einsatz. Also eine Sorglos-Variante für jene, die sich keine Gedanken machen wollen, wenn sie ab und zu einmal den Amarok im Gelände ausführen.

Die schwächeren Diesel (163, 204 PS) kommen auch mit Schaltgetriebevarianten, mit zuschaltbarem Allradantrieb und einer zuschaltbaren Geländeuntersetzung - damit kann man mehr Gefühl in schwierige Geländepassagen legen. Wenn man sich aber im Wüstensand damit eingräbt, läuft man Gefahr, Raubbau an der Kupplung zu betreiben. Da half dann nur noch Muskelkraft: ausgraben, bitte.

Was dann den Komfort betrifft, bewegt sich der Amarok in einem nie enden wollenden Balanceakt. Der Pick-up muss im tiefen Wüstensand genauso funktionieren wie auf felsigem Untergrund im Schritttempo oder auf schnelleren Passagen auf schlechten Straßen. Die Blattfeder-Starrachse überrascht dabei in mehrfacher Hinsicht: in Sachen Komfort (selbst auf härterem Untergrund) und Fahrstabilität.

Diverse Dimensionierungen sind bekannt - und heute selbstverständlich: Die Durchladebreite beläuft sich auf min. 1222 mm, damit sind Europaletten auch quer unterzubringen. Spezielle Lösungen für Hardtop-Überdachung oder Rollcover/Ladebereich sind möglich.

