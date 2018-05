Facebook

Ein bisschen Spaß muss sein: Suzuki Swift Sport © SUZUKI

Wie viel Spaß man auf knapp 3,9 Meter Außenlänge komprimieren kann, zeigt einmal mehr der Suzuki Swift Sport. 970 Kilo treffen bei der Neuauflage auf 140 PS, freudig bereitgestellt von einem hochengagierten Turbobenziner mit 1,4 Litern Hubraum. Und mit dem knackigen Sechsganggetriebe durch die Schaltgassen zu zappen, das schraubt den Grad der Gaudi sogar noch weiter hinauf. Keine Fahrmodi, kein Firlefanz - herrlich ehrlich.

Suzuki Swift Sport Marktstart & Preis. Ab Juni und ab rund 20.000 Euro.

Antrieb. Vierzylinder-Turbobenziner, 1373 ccm, 140 PS, 230 Nm, 2500 bis 3500 U/min, 6 l/100 km, 135 g CO 2 /km (WLTP).

Beinahe hört man die Bandscheiben aufatmen, denn die Japaner haben sich nicht hinreißen lassen, dem Fronttriebler (auf Allrad wurde bewusst verzichtet, um den Verbrauch zu drücken) ein zu straffes Fahrwerk anzutun. Stattdessen bügelt er Unebenheiten ambitioniert weg, was bei der Kurvenhatz auf holprigen Bergstraßen eine echte Wohltat ist.

Modellvorstellung: Suzuki Swift Suzuki legt den neuen Swift auf. Das Erfolgsmodell präsentiert sich damit in seiner mittlerweile sechsten Generation. Mit 3,84 Metern Länge, 1,73 Metern Breite und 1,48 Metern Höhe ist der neue Swift dabei 10 Millimeter kürzer, 30 flacher und 40 breiter als sein Vorgänger. SUZUKI Scheinwerfer und Positionsleuchten im neuen, freundlichen Gesicht sind in LED-Technik ausgeführt. Die Markteinführung des neuen Swift ist für Mai 2017 geplant. SUZUKI Durch die abgesenkte Sitzposition konnten die Japaner zusätzliche Kopffreiheit besonders für hinten sitzende Passagiere gewinnen. Der Kofferaum bietet mit einem Maximalwert von 265 Litern 25 mehr als der Vorgänger. SUZUKI Die Kunden haben die Wahl zwischen zwei Benzinern: Der Vierzylinder hat 1,2 Liter Hubraum und leistet 90 PS, der 1-Liter ist turbogeladen und wirft 111 PS in die Waagschale. Das Dreizylinder-Triebwerk kommt mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,6 Litern daher. Dass das Fahrzeuggewicht um 120 Kilogramm auf 915 – inklusive Fahrer! – reduziert wurde, trägt sein Scherflein dazu bei. SUZUKI Beide Motorvarianten sind mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe erhältlich, für den Turbo-Motor steht zusätzlich eine 6-Sufen-Automatik zur Verfügung. Und weil es die Spezialität des Hauses ist, kommt der Suzuki in Verbindung mit dem 1,2-Liter auch mit Allrad. SUZUKI Weiterhin wird Suzuki den neuen Swift auch mit Mild-Hybrid-System anbieten, in diesem Modell erstmals in Verbindung mit dem 1-Liter. Das System unterstützt den Verbrennungsmotor beim Anfahren und Beschleunigen und nutzt dafür beim Bremsen zurückgewonnene elektrische Energie, was gleichzeitig zu einem geringeren Verbrauch führt. SUZUKI Im Innenraum wartet der Kleinwagen unter anderem mit einem 4,2-Zoll-Farb-Display, einem bluetoothkompatiblen Infotainmentsystem zur Smartphone-Einbindung mit 7-Zoll-Touchscreen und Apple CarPlay und Android Auto auf, um die Smartphone-Einbindung zu gewährleisten. SUZUKI Darüber hinaus haben die Japaner dem Swift eine Reihe von Assistenzsystemen spendiert, die auf Basis eines Kamera- und Lasersystems sowie eines Radars funktionieren: Die aktive Bremsunterstützung erkennt Hindernisse vor dem Fahrzeug und warnt den Fahrer optisch sowie akustisch vor einer möglichen Kollision. Reagiert der Fahrer nicht, leitet der Swift automatisch eine Notbremsung ein. Mithilfe des adaptiven Tempomaten lässt sich über einen Radar-Abstandsmesser während der Fahrt konstant ein vom Fahrer gewählter Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einhalten. SUZUKI Die Müdigkeitserkennung warnt den Fahrer ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h, wenn Anzeichen von unsicherem oder unaufmerksamem Fahren wahrgenommen werden. Verlässt der Fahrer ungewollt die Spur, schreitet das Spurhaltewarnsystem ein und meldet sich durch optische Signale sowie Vibrationen am Lenkrad. Für die richtige Sicht unter allen Bedingungen sorgt der Fernlichtassistent, der ab einer Geschwindigkeit von 40 km/h automatisch je nach Umgebung zwischen Abblend- und Fernlicht wechselt. SUZUKI 1/9

Dafür nehmen einen die Sportsitze fest in den Arm und die Augen laben sich an den roten Ziernähten und den klassischen Rundarmaturen. Als Wohltat stufen wir auch den dezenten Look ein, der den Swift dennoch sofort als Sportsfreund ausweist: Doppelauspuff, Spoilerchen hie und da, ein bisschen Zierrat in Carbonoptik, 17-Zöller - fertig.

