Der modellgepflegte Hyundai i20 wird ab Sommer 2018 in Österreich erhältlich sein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hyundai i20 hat ein Facelift bekommen © HYUNDAI

Die beiden Mitglieder von Hyundais i20-Familie – also der Fünftürer und der Active – kommen nach einer Frischzellenkur im Sommer zu den Händlern. Dazu gehören neue Designelemente, Sicherheitssysteme, Konnektivititätslösungen, Motoren und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Aber der Reihe nach: Neben Front, die jetzt den markentypischen Cascading-Kühlergrill trägt, wurde die Rückansicht mit neuen Leuchten und einer frisch gezeichneten Heckklappe mit integrierter Kennzeichenhalterung versehen. Optional gibt es neue Alufelgen mit 15 und 16 Zoll.

Auch der Hyundai i10 Active wurde aufgemöbelt Foto © HYUNDAI

Dazu kommen neue Konnektivitätslösungen, vier verschiedenen Audiosysteme stehen zur Wahl: Als Ergänzung zu dem bekannten Audiosystem mit 3,8-Zoll-Display, gibt es jetzt ein 5-Zoll-Monochrom-Display an. Das neue 7-Zoll-Display bietet zudem die Einbindung des Smartphones via Apple CarPlay und Android Auto. Und bei den Sicherheitssystemen wurde ebenfalls aufgestockt: Assistenten fürs Spurhalten, Notbremsen und das Fernlicht sowie eine Müdigkeitserkennung sind an Bord.

Der i20 wird mit dem 1-Liter Turbo-Dreizylinder erhältlich sein, der wahlweise mit 100 (5-Gang-Schaltgetriebe) oder 120 PS (6-Gang-Schaltgetriebe) zur Verfügung steht. Beide Leistungsstufen sind optional mit dem neuen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombinierbar. Zusätzlich wird ein 1.2 Liter Benzin-Motor mit 5-Gang-Schaltgetriebe im Angebot sein, der ebenfalls in zwei Leistungsstufen erhältlich sein wird: 75 oder 84 PS.