Der Porsche GT3 RS ist die finale Ausbaustufe dieser 911-Generation © PORSCHE

Sagen wir einmal, dass es Porsche mit dem Erscheinungsdatum des überarbeiteten GT3 RS nur gut gemeint hat. Immerhin scharrt der Nachfolger der aktuellen 911-Baureihe bereits in den Startlöchern, kommt bereits im Herbst dieses Jahres auf den Markt. Wer jetzt also zuschlägt, bekommt einerseits quasi automatisch ein Auslaufmodell. Andererseits aber die finale und wohl schärfste Ausbaustufe der aktuellen Generation – und so wie es jetzt aussieht, den wohl letzten Porsche aller Zeiten mit Saugmotor.

Jedenfalls hat Porsche zum Abschied noch einmal eine große PS-Partie geschmissen und nachdem der GT3 RS ja immer schon für sich in Anspruch genommen hat, speziell für den Einsatz auf der Rennstrecke konzipiert worden zu sein, ist der Sechszylinder-Boxermotor mit vier Litern Hubraum ein wahres Menü an Rennsporttechnik: Das Drehzahlniveau liegt nun bei 9000 Umdrehungen, was nur dank erlesenster Materialien und Fertigungstoleranzen überhaupt möglich ist.

Die Ventile zum Beispiel werden über einen mechanischen Ventiltrieb gesteuert, weil die sonst allseits verwendeten Hydrostössel bei dieser Drehzahl schon längst abdanken würden. Das Ergebnis: 20 PS mehr, also 520 insgesamt – stärker war bisher kein 911er mit Saugmotor. Geschaltet wird natürlich weiterhin über ein Doppelkupplungsgetriebe mit Gangwechseln, die so schnell sind wie ein Turboporsche.

Die Fahrleistungen sind entsprechend atemberaubend: Nur 3,2 Sekunden nimmt sich der geliftete GT3 RS für den Sprint von Null auf 100 km/h Zeit, und erst bei 312 km/h endet endgültig der Vortrieb. Dazu kommen ein erhöhter Anpressdruck dank der verbesserten Frontschürze, eine neu abgestimmte Allradlenkung für noch agileres Einlenken und ein Fahrwerk, das dank Uniball-Buchsen quasi spielfrei aufgehängt ist, die Lenkbefehle also noch exakter umsetzen kann. Natürlich verlor die Karosserie ein wenig an Gewicht, der Heckspoiler legte ein wenig an Größe zu, und der Radsatz besteht nun aus 20-Zoll-Rädern an der Vorderachse und 21-Zöllern an der Hinterhand – dadurch sollen sowohl die Agilität als auch die Traktion verbessert werden.

Schon klar, die Frage der Sinnhaftigkeit kann man bei einem Extremisten wie diesem giftgrünen Überkäfer natürlich leicht stellen. Zumal er für die Straße eigentlich schon zu extrem ist. Andererseits ist genau das sein Geheimnis: Er wurde speziell dafür konzipiert, auf eigener Achse zur Rennstrecke zu kommen, dort eine möglichst gute Figur zu machen, und dann völlig legal auf der Straße wieder nach Hause zu düsen. Man erspart sich also einen Autoanhänger samt Zugfahrzeug. Ab April und 252.720 Euro.