Der neue Peugeot Rifter © PEUGEOT

Der Peugeot Partner ist passé. Vielmehr debütiert die Neuauflage unter dem Namen Rifter und bildet ein Drittel der neuen Hochdachkombi-Familie aus dem PSA-Konzern. Seine Geschwister, die sind der Citroën Berlingo und der Opel Combo Life. Wie auch die anderen beiden steht er auf einer neuen technischen Plattform, aber beim Design dürfen die Drillinge eigene Wege gehen. Beim Rifter bedeutet das neben dem typischen Peugeot-Gesicht eine erhöhte Karosserie, große Räder, großzügige Beplankungen im Schwellerbereich, an den Radhäusern und Stoßfängern. Kurz: Attribute aus der Welt der SUV.

Die EMP2-Plattform bildet die Basis für zwei Längen: 4,4 Meter gehen einher mit fünf Sitzen, 4,75 Meter mit sieben. Durch das „Magic Flat“-System (im zweiten Quartal 2019 verfügbar) lassen sich die Sitze von dem Kofferraum aus mühelos im Fahrzeugboden versenken. Diesen Trick beherrscht auch der Beifahrersitz. In der langen Version lassen sich die zwei Einzelsitze der dritten Reihe verschieben oder einfach herausnehmen.

Der Kofferraum bietet ein Laderaumvolumen von 775 Litern unter der Kofferraumabdeckung in der fünfsitzigen Konfiguration und bis zu 4000 Liter bis zum Dach bei zusammengeklappten Sitzen in der langen Version. Die seitlichen Schiebetüren fallen jetzt breiter aus und die Heckklappe verfügt weiterhin über eine zu öffnende Gepäckraumscheibe. Diese ermöglicht den Zugang zum Kofferraum, ohne die Heckklappe aufschwingen lassen zu müssen.

Von innen erkennt man ihn sofort als Sprössling aus Sochaux, weil er das i-Cockpit der Marke implantiert bekommen hat. Das bedeutet im konkreten Fall: ein kompaktes Lenkrad, ein kapazitiver Acht-Zoll-Touchscreen und ein Head-up-Display. Auch die eleganten Chrom-Kippschalter erkennen wir wieder, die in Griffnähe zur Steuerung der Klimaanlage stehen. Dank der Mirror-Screen-Funktion können die Funktionen des Smartphones auf dem Fahrzeugtouchscreen genutzt werden. Die Funktion ist mit Mirror Link, Apple Carplay und Android Auto kompatibel. Durch das große Panorama-Glasdach kommt viel Licht in den Innenraum.

Im Rifter werden zwei Varianten des 1,2-Liter-Benziners zum Einsatz kommen und zwar mit 110 und 130 PS, wobei letztere mit einer Achtgang-Automatik kombiniert ist. Den 1,5-Liter-Turbodiesel gibt es in drei Leistungsstufen (75, 100, 130 PS). Mit der Traktionskontrolle mit variablem Schlupf namens „Advanced Grip Control“ und verschiedenen Fahrmodi findet man in den allermeisten Situationen sein Auslangen. Und: Eine Allrad-Version wird optional in Partnerschaft mit dem französischen Spezialisten Dangel angeboten.

Modellvorstellung: Citroën Berlingo Der Look der dritten Generation des Citroën Berlingo folgt zwar in seiner grundsätzlichen Kastigkeit immer noch der Funktion, geht aber mit den stark konturierten Radhäusern, Dachreling und der kontrasfarbenen Beplankung ein paar Schritte Richtung SUV. CITROEN Und das zum ersten Mal in zwei Größen: Die Variante M bringt auf 4,4 Metern Länge fünf Sitze unter, das Modell XL auf 4,75 Meter sieben. CITROEN Aber im Endeffekt geht es bei einem Familien- und Freizeitauto doch darum, was es alles unter ein Dach kriegt. Da hätten wir etwa die zwei seitlichen Schiebetüren und die drei einzelnen Rücksitze, die mit einem Handgriff herausgenommen werden können. CITROEN In Kombination mit dem umklappbaren Beifahrersitz entsteht so ein durchgehend flacher Boden mit einer Ladelänge von bis zu 2,70 beziehungsweise 3,05 Metern. In der Länge M sind die Sitze nicht längs einstellbar, bei allen XL-Versionen befinden sich die Sitze auf Schienen und sind über 130 Millimeter verschiebbar. CITROEN In der Version M bietet der Berlingo ein Kofferraumvolumen, das um 100 Liter auf 775 Liter (1050 bei XL aus Fünfsitzer) erhöht wurde und dank der separat zu öffnenden Heckscheibe und der in zwei Höhen arretierbaren Kofferraumabdeckung leicht zu erreichen ist. Zum Drüberstreuen wären da noch 28 größere Stauräume wie zum Beispiel das Multifunktionsdach namens „Modutop“, die zusammengezählt 186 Liter fassen. CITROEN Der Innenraum ist sehr hell dank großer Glasflächen (insgesamt 6,4 Quadratmeter), in Kombination mit dem Multifunktionsdach gibt es auch noch ein Panorama-Glasdach. CITROEN Erstmals in einem Berlingo gibt es ein farbiges Head-up-Display. Der Touchscreen des Infotainmentsystems misst acht Zoll, es ist mit Android Auto, Apple CarPlay und MirrorLink kompatibel. CITROEN Im Motorenangebot finden wir den 1,2-Liter-Benzinmotor. In der Version mit 110 PS ist er mit einem Sechs-Gang-Getriebe kombinierbar, mit 130 PS mit einer Automatik. Den 1,5-Liter-Diesel gibt es mit 100 und 130 PS – mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe und in der stärkeren Variante auch mit Automatik. Zu haben ist auch die talentierte Traktionskontrolle Grip Control. Der Fahrer kann über den Drehregler in der Mittelkonsole fünf verschiedene Antriebsmodi einstellen: Standard, Schnee, Gelände, Sand und „ESP Off“. CITROEN Auch elektronische Helferlein sind in Form von Assistenten zum Spurhalten, für den Toten Winkel, zum Notbremsen oder das Fernlicht mit von der Partie. Der aktive Geschwindigkeitsregler hält den Abstand zum Vordermann und die Verkehrszeichenerkennung bremst das Auto ein, wenn man zu schnell unterwegs ist. CITROEN 1/9

Die Auswahl an Assistenzsystemen kann sich sehen lassen: Der adaptive Geschwindigkeitsregler passt das vom Fahrer programmierte Tempo automatisch an das vorausfahrende Fahrzeug an. Erkennt das System ein Verkehrsschild, kann der Fahrer die Geschwindigkeitsempfehlung als Limit übernehmen. Der aktive Spurhalteassistent nimmt bei Bedarf eine Lenkkorrektur vor. Der Müdigkeitswarner überwacht die Aufmerksamkeit des Fahrers und einen Notbremser, der bei einer drohenden Kollision in die autonom in die Eisen steigt, den gibt es natürlich auch. Ein System stabilisiert den Anhänger, eines kümmert sich um das automatische Aktivieren und Deaktivieren des Fernlichts.