Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Volvo V60 © VOLVO

Mittelklassekombis – das ist quasi die Spezialität des Hauses Volvo. Und deshalb können sich die Schweden bei der Neuauflage des V60 auch keinen Patzer erlauben. Und, keine Angst, das haben sie auch nicht. Um seine Qualitäten als Familienlaster zu betonen, feierte der Hinterlader seine Premiere an einer höchst ungewöhnlichen Location – nämlich der Auffahrt eines Wohnhauses in Stockholm. Und der erste Blick macht sicher: Der Fünftürer ist so schön wie noch nie – beim Design sitzt bei Volvo derzeit jede Linie.

Modellvorstellung: Volvo V60 Technisch basiert der neue V60 auf Volvos skalierbarer Produkt-Architektur, genauso wie das SUV XC60 und die Modelle der 90er-Baureihe. VOLVO In Österreich stehen zum Verkaufsstart der Benziner T6 AWD mit 310 PS in Verbindung mit Allradantrieb und Achtgang-Automatik sowie die beiden Dieselmotoren D3 und D4 mit einer Leistung von 150 und 190 PS, jeweils mit Frontantrieb und wahlweise Sechsgang-Schaltgetriebe oder Achtgang-Automatikgetriebe zur Verfügung. VOLVO Schon kurz nach der Markteinführung im Sommer werden auch zwei Plug-in-Hybrid-Versionen angeboten: der neue T6 Twin Engine mit einer Systemleistung von 340 PS und der T8 Twin Engine mit 390 PS. VOLVO Der Einstiegspreis des neuen V60 liegt bei 42.185 Euro für den D3 in der Ausstattung Momentum. Der D4 in der gleichen Ausstattung startet bei 43.963 Euro, das Top-Modell T6 AWD beginnt in der Momentum Variante bei 55.500 Euro. VOLVO Ein cool gestaltetes Interieur bietet mehr Platz als bisher, aktuellste Konnektivität und die jüngste Generation an Infotainmentsystem: „Sensus“ ist mit Apple CarPlay, Android Auto und 4G kompatibel. VOLVO Es wird über den großen Touchscreen im Tablet-Stil bedient, der als Schaltzentrale für die Ansteuerung von Fahrzeugfunktionen, Navigation, Konnektivitätsdiensten und Entertainment-Apps dient. VOLVO Die Liste serienmäßiger Sicherheitssysteme ist lang – da versteht Volvo keinen Spaß. Da wäre etwa das Notbremssystem, das Fußgänger, Fahrradfahrer und große Wildtiere erkennt. Erstmals veranlasst „City Safety“ nun auch Notbremsungen, um eine Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen abzuschwächen. An Bord ist auch das Notrufsystem „Volvo On Call“, das nach einem Unfall die Einsatzkräfte alarmiert. VOLVO Das teilautonome Assistenzsystem „Pilot Assist“, das den Fahrer auf Autobahnen und mehrspurigen Straßen durch automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen bei bis zu 130 km/h unterstützt, wurde aktualisiert und bietet nun verbesserte Kurveneigenschaften. VOLVO Ebenfalls an Bord sind Helferlein, die das Abkommen von der Fahrbahn und Zusammenstöße mit dem Gegenverkehr verhindern sollen, und weitere Systeme mit Lenkunterstützung. VOLVO Der optionale Querverkehrswarner mit automatischer Notbremsfunktion verbessert die Sicherheit beim Zurücksetzen mit eingeschränkter Sicht. VOLVO 1/10

Technisch basiert der V60 auf Volvos skalierbarer Produkt-Architektur, genauso wie das SUV XC60 und die Modelle der 90er-Baureihe. In Österreich stehen zum Verkaufsstart der Benziner T6 AWD mit 310 PS in Verbindung mit Allradantrieb und Achtgang-Automatik sowie die beiden Dieselmotoren D3 und D4 mit einer Leistung von 150 und 190 PS, jeweils mit Frontantrieb und wahlweise Sechsgang-Schaltgetriebe oder Achtgang-Automatikgetriebe zur Verfügung. Schon kurz nach der Markteinführung im Sommer werden auch zwei Plug-in-Hybrid-Versionen angeboten: der neue T6 Twin Engine mit einer Systemleistung von 340 PS und der T8 Twin Engine mit 390 PS.

Ein cool gestaltetes Interieur bietet mehr Platz als bisher, aktuellste Konnektivität und die jüngste Generation an Infotainmentsystem: „Sensus“ ist mit Apple CarPlay, Android Auto und 4G kompatibel. Es wird über den großen Touchscreen im Tablet-Stil bedient, der als Schaltzentrale für die Ansteuerung von Fahrzeugfunktionen, Navigation, Konnektivitätsdiensten und Entertainment-Apps dient.

Die Liste serienmäßiger Sicherheitssysteme ist lang – da versteht Volvo keinen Spaß. Da wäre etwa das Notbremssystem, das Fußgänger, Fahrradfahrer und große Wildtiere erkennt. Erstmals veranlasst „City Safety“ nun auch Notbremsungen, um eine Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen abzuschwächen. An Bord ist auch das Notrufsystem „Volvo On Call“, das nach einem Unfall die Einsatzkräfte alarmiert.

Das teilautonome Assistenzsystem „Pilot Assist“, das den Fahrer auf Autobahnen und mehrspurigen Straßen durch automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen bei bis zu 130 km/h unterstützt, wurde aktualisiert und bietet nun verbesserte Kurveneigenschaften. Ebenfalls an Bord sind Helferlein, die das Abkommen von der Fahrbahn und Zusammenstöße mit dem Gegenverkehr verhindern sollen, und weitere Systeme mit Lenkunterstützung. Der optionale Querverkehrswarner mit automatischer Notbremsfunktion verbessert die Sicherheit beim Zurücksetzen mit eingeschränkter Sicht.

Der Einstiegspreis des neuen V60 liegt bei 42.185 Euro für den D3 in der Ausstattung Momentum. Der D4 in der gleichen Ausstattung startet bei 43.963 Euro, das Top-Modell T6 AWD beginnt in der Momentum Variante bei 55.500 Euro.