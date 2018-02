Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Silhouette des Seat Tarraco © SEAT

Eigentlich hätte Seat den Namen des neuen, großen SUV schon vergangenen Oktober verraten wollen. Aber dann kam die Katalonien-Krise dazwischen und die Spanier vertagten die Ankündigung. Aber jetzt ist es soweit: Tarraco wird das künftige Topmodell der Marke heißen. So nannte man einst das heutigen Tarragona, als es noch eine römischen Kolonie war.

An der Abstimmung nahmen 146.124 Fans aus 134 Ländern teil, Tarraco erhielt dabei 51.903 gültige Stimmen (35,52 Prozent). Der Name setzte sich damit vor den Alternativen Avila mit 41.993 Stimmen (28,74 Prozent), dem drittplatzierten Namen Aranda mit 39.321 Stimmen (26,91 Prozent) und Alboran mit 12.907 Stimmen (8,83 Prozent) durch.

Tarraco ist der erste Name eines Seats, der durch eine öffentliche Abstimmung ausgewählt wurde, und der 14. spanische Ortsname für ein Markenmodell. 1982, also vor 36 Jahren, wurde der Ronda als erstes Modell nach einer spanischen Stadt benannt. Seit damals sind zwölf weitere Modelle hinzugekommen – die Namen der Orte in ganz Spanien lauten: Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Leon, Altea, Ateca und Arona.

Mit dem neuen Tarraco wird das Unternehmen die bisher größte Produktoffensive seiner Geschichte abschließen und mit dem großen Siebensitzer-Modell sein SUV-Sortiment Ende des Jahres komplettieren.