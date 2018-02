Facebook

2011 bis 2017: die dritte Generation des Kia Rio © KIA

Mit der aktuellen Designsprache von Kia - vulgo „Tigernase“ - trat der Rio 2011 in seiner dritten Auflage seinen Dienst an. Der knapp vier Meter lange Kleinwagen war als Drei- und Fünftürer zu haben und der Kofferraum fasste stattliche 288 bis 923 Liter.

Foto © KIA

Bei den Benzinern hatten Kunden die Wahl zwischen zwei Vierzylindern: einem 1,2-Liter mit 86 PS (84 ab 2015) und einem 1400er mit 109 PS, der auch mit Vier-Gang-Automatikgetriebe zu haben war. Selbstzünderseitig waren der 1.1 CRDi (75 PS) und der 1.4 CRDi (90 PS) zu haben. Ersterer punktete mit einem Normverbrauch im Streckenmix von 3,2 Litern (85 g CO 2 /km). 2015 bekam der Rio ein Facelift, bevor er 2017 von seinem gleichnamigen Nachfolger abgelöst wurde.

Stärken & Schwächen + Der Rio punktet mit hoher Zuverlässigkeit und solider Verarbeitung.

+ Der Kia bietet vergleichs- weise großzügige Platzverhältnisse.

+ Der Kleinwagen bringt 150.000 Kilometer oder sieben Jahre Garantie mit. - Überdurchschnittlich hoher Verschleiß an Leuchtmitteln bei der Lichtanlage.

- Ein Fall für die Werkstatt: verschleißfreudige Bremsanlage.

- Der Rio krankt an Korrosion an der Auspuffanlage.