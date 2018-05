Facebook

Das Showcar DS X E-Tense © DS

Der PSA-Konzern hat in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, seinen französischen Marken einen eigenständigen Stil mit auf den Weg zu geben. Am schwersten hat man es da sicherlich mit der Edel-Tochter DS, die sich mit dem SUV DS7 Crossback gerade einen eigenen Kundenkreis aufzubauen versucht. Und dann wären da natürlich noch die spektakulären Studien, mit denen die Franzosen die Blicke auf sich ziehen – so wie mit dem DS X E-Tense.

Mit diesem Showcar haben die Designer und Ingenieure ihre Vision des französischen Luxus im Jahr 2035 auf die Räder gestellt. Und die ist für ein Auto ziemlich ungewöhnlich weil asymmetrisch. Und damit zwei Autos in einem – eines zum Selbstfahren und eines zum Gefahrenwerden. Auf der einen Seite ist es ein Roadster mit Lenkrad, Pedalen und Co. Statt eines Dachs hat der Fahrer einen speziellen Helm in einem Schalensitz, der mit der Karosserie eine Einheit bildet.

Auf der rechten Seite aber öffnet sich die Schmetterlingstür und der Fahrer wird Passagier unter einer Kuppel aus Glas. Er nimmt in einem Sitz mit Massage- und Belüftungsfunktion Platz, um sich beim autonomen Fahren zu entspannen. Durch den Boden aus durchsichtigem, monochrom dimmbarem Glas sieht man die Straße dahinziehen. Ein zusätzlicher Sitz steht für einen dritten Mitfahrer bereit.

Die Flügeltür aus Karbon und Leder gibt den Blick auf das Cockpit frei. Das Lenkrad besteht aus Leder, Holz und Metall. Das Armaturenbrett aus Holz, das in Partnerschaft mit Focal entwickelt wurde, beherbergt alle Elemente des Sound Systems. Auf die Glasflächen können Informationen oder Filme projiziert werden. Eine Kaffeemaschine ist in einem Sekretär versteckt. Für die Steuerung ist der persönliche Assistent namens „Iris“ zuständig, der in Form eines Hologramms angezeicht wird. Jeder an Bord kann für Iris seine bevorzugte Form wählen – ob menschliche Gestalt, Kugel oder neuronale Verbindungen.

Der rein elektrische Antrieb sitz im Zentrum beider Vorderräder und entwickelt auf der Straße eine Leistung von 540 PS (400 kW). Ein spezieller Modus für die Rennstrecke erhöht die Leistung auf 1360 PS (1000 kW). Das Chassis aus Karbon stammt aus der Motorsportabteilung der Formel E und lagert auf innovativen Federn und Torsionsstäben. Die Batterie ist in zentraler Lage im Heck platziert.

Hoch interessant ist die Bremsanlage: Die Franzosen sehen nämlich eine Zukunft ohne Bremsbeläge. Die Motoren, die an den Rädern verbaut sind, werden das Fahrzeug verlangsamen und zugleich die Verzögerungsenergie zurückgewinnen. Somit werden auch keine Bremspartikel mehr ausgestoßen.

Die Karosserie ist mit neuen Technologien ausgestattet, die es ermöglichen, dass sie sich nach kleineren Aufprallen selbst wieder in Form bringt. Die Frontpartie mit ihrem Kühlergrill verändert sich je nach Fahrsituation.