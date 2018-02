Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Range Rover Sport Plug-in-Hybrid auf dem Weg zum Himmelstor © RANGE ROVER

Über schwindelerregende 99 Serpentinen und 999 steile Treppenstufen hinauf zum „Himmelstor“: Der neue Range Rover Sport P400e – also der neue Plug-in-Hybrid mit 404 PS – meistert die „Dragon Challenge“. Als erstes Auto überhaupt fährt er auf der 11,3 Kilometer langen Passstraße und Treppe den Tianmen Mountain hinauf zu einem der Wahrzeichen Chinas, der Felsformation „Tor zum Himmel“ in der Provinz Hunan. Zu dem 131 Meter hohen und 57 Meter breiten Loch, das die Natur im Laufe von Jahrtausenden in den Fels erodiert hat, steuerte ihn Ho-Pin Tung, der für Panasonic Jaguar Racing als Ersatz- und Testfahrer fungiert.

Die „Dragon Challenge“ bedeutet die Fortsetzung einer Reihe von Abenteuern und Aufgaben für den Range Rover Sport. So trat die neue Plug-in Hybrid-Version im vergangenen Herbst in einem Rennen gegen die zweifache Freiwasser-Schwimmweltmeisterin Keri-Anne Payne und den Extremsportler Ross Edgley an. Schauplatz dieses faszinierenden Wettkampfs über Land und Meer war die Küste der englischen Grafschaft Devon.

Darüber hinaus absolvierte der Range Rover Sport bereits in Rekordzeit die Bergstrecke am amerikanischen Pikes Peak und meisterte die Durchquerung der größten Sandwüste der Welt, der Rub al-Chali, auf der arabischen Halbinsel. Außerdem gelang dem Geländesportler ein abenteuerlicher Ritt auf der über zwei Kilometer langen Ski-Abfahrtspiste des legendären „Inferno“-Rennens im schweizerischen Mürren.

Übrigens: Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid ist ab 87.800 Euro bestellbar.