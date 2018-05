Traumhaftes Wetter, tolle menschen, köstliches Essen – was braucht man mehr für die perfekte Grillparty am eigenen Balkon? Wir haben die besten Tipps!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jacob Lund

Ran an den Rost!

Der Sommer naht, Zeit die nächste Grillparty zu planan! Damit die Grillerei garantiert gelingt, solltet ihr euch gewisser Regeln bewusst sein: Ja, grillen am Balkon ist erlaubt, vorausgesetzt ihr verwendet einen Elektrogrill. Diese stehen den "grooßen" ohnehin in nichts nach. Seht selbst!Sponsored by

Kalorien – nicht doch!

Zugegeben, ein unlustiges Thema. Wer denkt beim Grillen schon an Kalorien? Mit leichten Salaten, selbstgemachten Marinaden und Gemüse am Grill steht der figurbewussten Schlemmerei nichts im Weg. Netter Nebeneffekt: Du musst dir um die höchstmögliche Tragkraft deines Balkons keine Sorgen machen.

Foto © ivanko80 (Ivanko Brnjakovic)

Welcher Grill passt zu mir?

Du bist genervt, wenn dich dein Nachbar mal wieder räuchert? Eben, ein Holzkohlegrill ist nichts für die Balkonparty. Wer auf friedliche Nachbarschaft setzt, sollte in einen Elektrogrill investieren: Fettfreie Grillglut, schnell aufgeheizt und rauchfrei – so klappt's auch mit den Nachbarn. Noch mehr Tipps für deinen Balkon-Grill-Spaß!

via GIPHY

Nur die Wurst hat zwei ...

Auch wenn die Nachbarn friedlich sind oder sich durch eine leckere Grillwurst besänftigen ließen – übertreibt es nicht mit dem Lärm am Balkon und haltet die Uhr im Blick. Nach 22 Uhr solltest du die Party in die Wohnung verlegen – es gilt allgemeine Nachtruhe. Deine Gäste gieren nach einem Mitternachtssnack? Das ist auch in der Wohnung mit E-Grill kein Problem. Mahlzeit.